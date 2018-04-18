روسيا ترفض مشروع قرار فرنسي بشأن سوريا في مجلس الأمن

رفضت روسيا الثلاثاء مشروع قرار فرنسيا في مجلس الأمن بشأن الأزمة في سوريا.



وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن المقترحات التي يتضمنها مشروع القرار تشملها بالفعل القرارات الحالية "التي تحتاج ببساطة إلى التنفيذ".



ولا يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن سوريا من قبل مجلس الأمن في الجلسة الحالية.



وبناء على طلب من روسيا، ناقش وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك الوضع في مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش السابق، ومخيم الركبان للاجئين على الحدود السورية الأردنية.



وقال نيبينزيا: "تحت الأنقاض لا تزال الآلاف من الجثث مدفونة"، في إشارة إلى الرقة، التي تم تحريرها في أكتوبر بعد قتال طويل مع المتطرفين.



وأضاف أنه لا توجد كهرباء أو مياه أو أي خدمات بسيطة، مشيرًا إلى أن المدارس والمستشفيات لا تعمل كذلك. وأردف: "هناك العديد من الاحتجاجات ضد الاحتلال الأمريكي".



ومنذ الأربعاء الماضي تم إجهاض أربعة قرارات بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي.