قتيل و7 جرحي في محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي

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انفجرت مساء اليوم، شاحنة مفخخة بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي استهدفت موكبا لرئيس أركان الجيش الليبي التابع للبرلمان الفريق عبدالرازق الناظوري.

وقال العميد أحمد المسماري الناطق العسكري للجيش الليبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الفريق الناظوري تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، على حد وصفه.

وأضاف المسماري أن عمليه الاغتيال جرت عن طريق سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه وهو بصحة جيدة.

وقال شهود عيان من منطقة سيدي خليفه المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، إن الانفجار تم عن طريق شاحنة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق ونجم عن التفجير سقوط جرحى من المواطنين.

وأعلن مستشفى الجلاء استقبال قتيل حتى الآن، وأكثر من 7 جرحى.