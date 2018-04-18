إطلاق نيران على فريق المفتشين الدوليين المعاون في سوريا

ذكر مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، اليوم الأربعاء، أن فريق الأمم المتحدة، الذي كان يتأهب للقيام بعملية تأمين موقع كان قد شهد هجوما بالأسلحة الكيميائية في سورية، تعرض لإطلاق نار.

وقال أوزومجو، إن فريق الأمم المتحدة كان يعد المنطقة حتى يمكن لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء عملهم. وأضاف أن عبوة ناسفة استخدمت أيضا في الهجوم.



وصل فريق التفتيش التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق يوم السبت بهدف التحقيق في هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية في السابع من أبريل الجاري، خلف أكثر من 40 قتيلا مدنيا في بلدة دوما وهي بلدة كانت المعارضة تسيطر عليها سابقا وهي قريبة من دمشق.