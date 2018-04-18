افتتح المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ود. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للتراث.

حيث افتتح ظهر اليوم بساحة الهناجر معرض "أيادى مصرية"، والذي تضمن منتجات تراثية لعدد من المدن والمحافظات، ومنها حلايب وشلاتين، العريش، الوادي الجديد، الفيوم، جنوب سيناء، سوهاج، سيوة وأسوان، بالإضافة للمنتجات التراثية من مركز الفسطاط للحرف التقليدية، يستمر المعرض حتى الجمعة 20 أبريل الجاري.

كما افتتح ببهو مسرح الهناجر، معرض تصوير فوتوغرافي بعنوان "الموالد في مصر"، يضم أكثر من أربعين لوحة تتناول مظاهر الاحتفال بالموالد الإسلامية والقبطية من أرشيف المأثورات والحياة الشعبية في مصر الذي يشرف عليه صندوق التنمية الثقافية.

ويقام على هامش المعرض عدد من العروض الفنية على مسرح الساحة بالهناجر، منها عرض للفرقة القومية للآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في الخامسة مساء، فيما يقام السادسة مساء غدا الخميس، عرضا لفنون الأراجوز وخيال الظل، لفرقة "ومضة" التابعة للصندوق.

كما تتضمن الفعاليات إقامة معرض "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر"، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقصر الأمير طاز في الفترة من 21 إلى 28 أبريل الجاري.