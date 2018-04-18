اعتقال قيادي بداعش خطط لتفجير طائرة إماراتية في سيدني

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال أحد قياديي تنظيم داعش يشتبه في تخطيطه لتفجير طائرة ركاب إماراتية أثناء مغادرتها سيدني العام الماضي.



وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية (إيه بي سي)، نقلا عن مسؤولين أستراليين، أنه تم اعتقال القيادي الداعشي طارق الخياط، وقريب أسترالي له يدعى أحمد مرعي في العراق في وقت سابق من هذا العام، لكن لم يتم الكشف عن اعتقالهما خلال تلك الفترة.



ويقال إن طارق الخياط، وهو مواطن لبناني، أصدر تعليماته إلى اثنين من أخواته في أستراليا، هما خالد ومحمود الخياط، بصنع قنبلة وتفجير طائرة تابعة لشركة «طيران الاتحاد» أثناء إقلاعها من سيدني إلى دبي في 15 يوليو الماضي.



وكانت الرحلة تضم 400 شخص من الركاب بالإضافة إلى طاقمها، لكن تم إحباط مخطط تفجيرها.