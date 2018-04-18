بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم الفني بالسويس

بدأت صباح اليوم الأربعاء، بالسويس امتحانات في 20 لجنة بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي نظامي 3 و5 سنوات للفصل الدراسي الثاني للعام 2017 - 2018، حيث أدى طلاب الصف الأول الصناعي والتجاري والزراعي الامتحان في مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

وقد تابع عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أعمال الامتحانات، حيث تفقد لجنة مدرسة السويس التجارية المتقدمة المشتركة خلال أداء الطلاب امتحان مادة التربية الدينية.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية حتى نهاية الوقت المحدد لأعمال الامتحانات اليوم، لم تتلق أية شكاوى بخصوص أسئلة الامتحانين التربية الدينية واللغة العربية، وأن الامتحانات اليوم حسب ما أفادت به تقارير المتابعة، تمت في أجواء هادئة ودون أية مشكلات.

واستمرارًا لأعمال متابعة امتحانات اليوم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، تابع محمد الحاج مدير عام التعليم الفني، ورافقه سامح علي مدير إدارة التعليم الصناعي ومصطفى فرغلي مدير متابعة التعليم الفني لجان مدارس السويس الصناعية بنات والتعاونيات الصناعية بنات، والسويس الصناعية البحرية.

كما تابعت عواطف عبدالله مدير إدارة التعليم التجاري وعماد الدين غريب مدير التعليم التجاري الامتحانات بمدرستي السويس التجارية بنين والصباح التجارية بنات.

وفي شأن التعليم الزراعي تابع حسين زكي مدير إدارة التعليم الزراعي وعلاء صالح مدير التعليم الزراعي، ودكروني عبدالفتاح مدير التوجيه الزراعي امتحانات النقل في يومها الأول بمدرسة السويس الثانوية الزراعية المشتركة.

وأكد الجميع من مديري التعليم الصناعي والتجاري والزراعي انتظام سير أعمال الامتحانات بشكل جيد دون أية شكاوي.