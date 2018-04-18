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إسرائيل تحيي اليوم ذكرى ضحايا حروبها ومعاركها

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 7:43 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 7:43 ص
تحيي إسرائيل ذكرى ضحايا حروبها ومعاركها وضحايا الهجمات، بالوقوف دقيقة صمت مساء اليوم الأربعاء مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

ويشارك في الحدث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي جادي آيزنكوت، ورئيس بلدية القدس نير بركات، وعائلات فقدت أفرادها في حروب وهجمات على مدى العقود الماضية، بحسب موقع صحيفة «تايمز أو إسرائيل».

وتقول الصحيفة إنه تم هذا العام إضافة 71 اسما إلى قائمة تضم 23646 شخصا قُتلوا في الحروب التي خاضتها إسرائيل. 

وتابعت أنه أضيف 12 اسما أيضا لقائمة ضحايا الهجمات، ما يرفع العدد إلى 3134 شخصا.

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