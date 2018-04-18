«الوزراء»: آخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأراضي 14 يونيو

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن آخر موعد لتقديم واضعي اليد على أراضي الدولة طلبات لتقنين أوضاعهم هو 14 يونيو القادم، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين عقب هذا الموعد، ولن تكون هناك فرصة لتقديم طلبات بتقنين الأوضاع.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الحكومة تمكنت على مدار الشهور الماضية من استعادت الكثير من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، فضلًا عن تقدم عدد كبير من المواطنين في المحافظات بطلبات لتقنين أوضاعهم وفق الثوابت الموضوعة.

وأوضح أن المشروعات الزراعية الناجحة التي تدر عائدًا اقتصاديًا جيدًا سيتم النظر إليها بصورة إيجابية، بينما سيتم التعامل مع مخالفات البناء وفق القوانين، مضيفًا أن الأراضي التي سيتم استعادتها لملكية الدولة سيتم استغلالها في إطار مشروعات تنموية.