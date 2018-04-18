شوقي: علينا استثمار فرصة اهتمام القيادة السياسية بالتعليم لتطويره

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المسؤولين والمواطنين في معركة واحدة من أجل تطوير التعليم، مؤكدًا أن المنظومة الحالية في مصر تعاني من ميراث هائل من المشاكل، حسب تعبيره.



وأضاف «شوقي»، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أن أغلبية الشعب المصري متفق على أن التعليم المصري يعاني من مئات المشاكل، مشددًا على ضرورة استثمار فرصة اهتمام القيادة السياسية الحالية بالتعليم لتطويره.



وتابع: «نحن جيدون في إحصاء المشاكل ولم ننكرها، ولطالما انتظرنا قيادة سياسية تؤمن بأن التعليم أولوية، وإذا اتفقنا على أن التعليم به مشكلة سنتحرك خطوة للأمام، والأغلبية تؤمن بأن هناك ضرروة لتغيير الوضع الحالي، كما أن القيادة السياسية وضعت هذا الملف في مرتبة متقدمة، على الرغم من ضعف إمكانياتنا المادية كدولة».



واستطرد أن مفهوم التعليم يتمثل في كونه رحلة لتأسيس مهارات عصرية للطالب في الوقت الذي يعيش فيه حاليًا ومستقبلًا، مؤكدًا أن هذا المعنى تجرف في مصر خلال السنوات الماضية، حسب تعبيره.



وأوضح أن أبناء مصر يستحقون الكثير، متابعًا: «مصر ستكون قد الدنيا بأولادها لو تعلموا، ولا بد أن نصل إلى قناعة مشتركة بأن هناك ضرورة للحل الذي يصاحبه بعض التعب، لأن هناك أجيالًا كثيرة جدًا أخذنا منهم فرصة التعلم».



يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن البنك الدولي قدر تكلفة تطوير التعليم بـ2 مليار دولار، يلتزم البنك منها بنصف مليار دولار على أن تتكفل مصر بالباقي، معقبًا: «ميزانية الوزارة أقل من الاستحقاق الدستوري، ونتمنى أن تصل إلى مقدراتها من خلال مجلس النواب، كما أن المبلغ بعضه في شكل منحه وبعضه فى شكل قروض بفوائد قليلة».