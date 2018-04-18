انتحار طفل شنقًا داخل غرفته بالمحلة الكبرى

نفى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية من انضمام طفل جديد لضحايا لعبة الحوت الأزرق، مؤكدًا أن واقعة انتحار طفل بمركز المحلة بسبب مروره بضائقة نفسية.

وكانت عزبة الكرما، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، واقعة انتحار طفل مشنوقًا يرجح أنها بسبب مروره بأزمة نفسية حادة، وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها؛ لكشف غموض الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة، يفيد العثور على جثة «سيد.أ» طفل مشنوق بواسطة قطعة قماش داخل غرفة نومه بمنزل عائلته.

وانتقل العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود لمكان الحادث، وكشفت التحريات الأمنية بأن الطفل المتوفي كان يمر بأزمة نفسية بسبب انفصال والدته عن والده وإقامته برفقة جده بمنزله.

وأفادت التحريات، أن الطفل استغل عدم وجود جده بالمنزل، وتخلص من حياته، ليعثر عليه جده مشنوقًا داخل غرفة نومه معلقًا بقطعة قماش.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.