40 مشروع ابتكاري وهندسي في يوم الإبداع السابع بـ«هندسة المنيا»

افتتح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، يوم الإبداع السابع، الذي نظمه فريق هندسة الإبداع بكلية الهندسة بالجامعة للمرة السابعة على التوالي، والذي يهدف إلى إحداث تغيير واختلاف في المجتمع الهندسي في صعيد مصر والتعرف على أحدث التطورات في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال وما يتعلق بهما، من خلال سلسلة ورش العمل للمُهتمين بريادة الأعمال والتكنولوجيا. وذلك بحضور مختصين في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة معرض مشاريع الطلاب، ويرافقه الدكتور هشام فتحي عميد كلية الهندسة والدكتور رمضان بسيوني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أبو هشيمة مصطفى رئيس قسم الميكاترونيات، والذي نُظم على هامش اليوم متضمنًا 40 مشروع ابتكاري وهندسي لطلاب الكلية، حيث أشاد الدكتور جمال أبو المجد بمشاريع الطلاب الابتكارية وقدرة طلاب الكلية على تنظيم هذا اليوم، الذي يضم أفكار إبداعية تساهم في إحداث تغير ونقلة في مجال الهندسة والتكنولوجيا.