أيندهوفن يخطف تعادلا مثيرا من رودا بالدوري الهولندي

أحرز يوريت هندريكس هدفا في الوقت القاتل، لينقذ فريقه أيندهوفن من تلقي خسارته الرابعة في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، ويقوده للتعادل 2 / 2 مع مضيفه رودا اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة، التي شهدت فوز ألكمار على ضيفه فيتيسه آرنهيم 4 / 3.

ارتفع رصيد أيندهوفن، الذي حسم فوزه بلقب المسابقة رسميا للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه في المرحلة الماضية، إلى 81 نقطة في الصدارة، فيما أصبح في جعبة رودا 27 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

بادر يان فانستينكيست بالتسجيل لرودا في الدقيقة 26، وتعادل هيرفينج لوزانو لأيندهوفن في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز سيمون جوستافسون الهدف الثاني لرودا في الدقيقة 65، فيما أدرك هندريكس التعادل لأيندهوفن في الوقت القاتل في الدقيقة 86.