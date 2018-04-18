الإسماعيلي يؤمن الوصافة بثنائية في المقاصة

وسع الإسماعيلي الفارق بين الزمالك على المركز الثاني بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري العام التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

وأحرز شكري نجيب الهدف الأول للدراويش في الدقيقة 9 من بداية المباراة وعادل محمد التوني النتيجة للمقاصة في الدقيقة 60 بخطأ من محمود متولي مدافع الدراويش، فيما سجل حسني عبد ربه الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 64 عن طريق ركلة جزاء.

وبعد الفوز للدارويس رفع رصيده للنقطة 63 ليوسع الفارق بينه وبين الزمالك صاحب المركز الثالث إلى 9 نقاط ولدى الزمالك مباراة أمام المقاولون العرب والتي ستُقام اليوم على ملعب بتروسبورت فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 40 في المركز التاسع.