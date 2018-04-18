مصنع جديد لـ«IKU» لتجميع الهواتف المحمولة في مصر

• رئيس الشركة: نسبة المكون المحلي 40%.. ونستهدف حصة سوقية 20% خلال عامين



قال شريف عاكف مدير عام «IKU»، إن شركته تتفاوض حاليا مع وزارة الاتصالات لإنشاء مصنع جديد لتجميع الهواتف المحمول في مصر باستثمارت 15 مليون دولار في المرحلة الأولى بإحدى المناطق التكنولوجية.



وأضاف عاكف، فى تصريحات صحفية، أن قيادات شركته اجتمعت مع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام من الوزارة لتقديم الدعم لنا.



وأشار إلى أنه سيكون المصنع الثاني لتجميع وتصنيع المحمول في السوق المصرية بطاقة إنتاجية 1.8 مليون هاتف سنويا وحجم مبيعات يقدر بـ36 مليون دولار في عامه الأول وسيكون بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب.



وأكد عاكف أن المصنع سيكون جاهزة للعمل لتجميع هواتف الشركة العام المقبل، مشيرًا إلى شركته تسعى إلى أن يكون نسبة المكون المحلي بالهاتف الجديد 40%.



وأوضح أن المفاوضات تشمل تحديد المصنع بإحدى المناطق التكنولوجية الجديدة سواء في منطقة برج لعرب التكنولوجية أو منطقة أسيوط.



وقال إن شركته تعمل بالسوق المصرية منذ عام تقريبا وبلغ حجم مبيعاتها من الهواتف الذكية في السوق المصري 1% و10% من فيتشر فون، مشيرًا إلى أن شركته تستهدف حصة سوقية تصل إلى 20% بنهاية 2020.