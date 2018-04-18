مفوض أوروبي يرحب بتحرك «تويتر» نحو الشفافية في الإعلانات السياسية

رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أندرس أنسيب، الثلاثاء، باعتزام موقع تويتر زيادة الشفافية في الإعلانات السياسية الأمريكية، وقال إنه يتوقع أن يتم تطبيق نفس الخطوات في أوروبا.



ووصل أنسيب إلى سان فرانسيسكو في زيارة لمدة يومين يجتمع خلالها مع كبار ممثلي شركات "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر" و"نتفليكس" لمناقشة التعاون الرقمي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وأعلنت شركة تويتر الأسبوع الماضي قبيل شهادة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" أمام الكونجرس، إنها تدعم مشروع قانون يهدف إلى زيادة الشفافية في الإعلانات السياسية كوسيلة لمواجهة التضليل الإعلامي.



وقدمت الشركة مشروع القانون المسمى "قانون الإعلانات الصادقة" إلى الكونجرس، ردا على ما تردد عن استفادة روسيا من وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.



وقالت شركة تويتر أيضًا إنها لا تزال ملتزمة بإطلاق منصة جديدة تسمى "مركز شفافية الإعلانات"، والتي قالت إنها ستزيد من الشفافية في الإعلانات السياسية وإعلانات القضايا من خلال تزويد المستخدمين بـ"تفاصيل مهمة" عن أصل كل إعلان.