«تركيا» تعلن تحييد 5 مسلحين بحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء، عن تحييد 5 من مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني»؛ إثر غارات على منطقة الزاب شمالي العراق.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن رئاسة الأركان، أن سلاح الجو أغار، فجر اليوم، على 3 مواقع للمنظمة في الزاب؛ ما أسفر عن تحييد 5 مسلحين.

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى تدمير المواقع الثلاثة التي كانت تستخدم كملاجئ ومخابئ.

وكان الجيش التركي أعلن أمس الأول الإثنين، مقتل 3 جنود في هجوم لمسلحين أكراد في منطقة شرناق جنوب شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع العراق.

وتصنف السلطات التركية منظمة «حزب العمال الكردستاني» على أنها انفصالية إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة، ويكثف الجيش التركي من عملياته ضد عناصر المنظمة ومواقعها داخل البلاد، فضلا عن المسلحين الذين تقول تركيا إنهم مرتبطون بها في شمال العراق وفي شمال سوريا.