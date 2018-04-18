محافظ كفر الشيخ يصرف إعانة مالية لشخصين من ذوي الاحتياجات الخاصة

استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حمدي إبراهيم مصطفى، 48 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقيم بقرية القبائل بمركز دسوق والذي يعاني من إعاقة كاملة في الساقين.

كما استقبل المحافظ هشام محمد أحمد سحالي 39 سنة، معاق من قرية محرم التابعة لمركز دسوق، وذلك بمكتبة بديوان عام المحافظة، حيث بحث مشاكلهم بحضور السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية 250 جنيهًا شهريًا مع صرف إعانة مالية عاجلة لكل منهما، فضلاً عن منحهم شهادة أمان المصريين.

وقرر المحافظ نقل «زينب سلامة عاطف» التي تعاني من حروق الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة أكثر من 60% نتيجة صعق كهربائي، وذلك إلى مستشفى دار السلام التخصصي للحروق بالقاهرة، من خلال سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة، وذلك برفقة طبيب متخصص من قسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام؛ لعمل الجراحات الطبية اللازمة لها ورعايتها مع المتابعة المستمرة لحالتها.

وقال المحافظ، إن كفر الشيخ هي أولى برعاية أبنائها ولا تتدخر جهدًا في احتضانهم وتقديم الخدمات والدعم لهم، مؤكدًا أن العمل الإنساني من أهم واجبات المجتمع.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة، شملت «الجراحة العام، وجراحة التجميل، والحروق، العظام، الباطنة، العناية المركزة، الأوعية الدموية»؛ لمتابعة الحالة فور استقبالها بمستشفى كفر الشيخ العام إلى أن قرر نقلها إلى مستشفى دار السلام التخصصي للحروق بالقاهرة.