أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد تعاقده مع روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب الأول لمدة عامين، وذلك قبل خوض مشوار نهائيات كاس العالم 2018 التي تنطلق بروسيا في 14 يونيو.



وكان مارتينيز، المدرب السابق لإيفرتون الإنجليزي، قد تولى تدريب المنتخب البلجيكي عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) ، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات المونديال من خلال تسعة انتصارات وتعادل واحد في عشر مباريات بالتصفيات.



واتفق مسؤولو الاتحاد البلجيكي بالإجماع على تمديد التعاقد معه ، ليظل بذلك في المنصب حتى تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).



وذكر الاتحاد في بيان "مجلس إدارة الاتحاد وروبرتو مارتينيز مددا فترة التعاقد لعامين أخرين. وبالتالي سيستمر روبرتو مارتينيز في تدريب المنتخب بعد مونديال روسيا وحتى يورو 2020."



وسيتنافس المنتخب البلجيكي في المونديال الروسي ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات بنما وتونس وإنجلترا.