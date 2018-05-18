أعربت الفنانة نور، عن سعادتها بدورها في مسلسل «رحيم» للنجم ياسر جلال، قائلة: «الدور عجبني لأنه مختلف ومش نمطي وغامض، وبيجمع بين الرومانسية وفي نفس الوقت خطوط متباينة».

وأضافت «نور»، في تصريحات ببرنامج «صباح on»، المذاع عبر فضائية «on live»، صباح الجمعة، أنها تؤدي شخصية «داليا» في المسلسل، وهي إخصائية اجتماعية ودكتورة نفسية، تقدم برنامجًا في التليفزيون، وتتشعب الشخصية مع باقي شخصيات المسلسل، مشيدة بأداء فريق عمل المسلسل وتعاونه لإخراج العمل في أفضل صورة، فضلًا عن اجتهاد المخرج محمد سلامة في أول عمل له.

وتابعت: «سعيدة بتواجدي مع فريق عمل المسلسل، وكل الزملاء بتجتهد عشان تقدم أفضل ما عندها في الموسم الرمضاني، والناس هيا اللي تقرر إيه أفضل الأعمال».

وتدور أحداث المسلسل الرمضاني «رحيم» حول رجل أعمال يعمل في غسيل الأموال، يتم القبض عليه ويُسجن، وتُشرد أفراد أسرته، ثم يخرج ليبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته، والمسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وبطولة الفنان ياسر جلال، ونور، وطارق عبد العزيز، ومحمد رياض.