ستولتنبرج يثني على ترامب لدوره في تحفيز الإنفاق العسكري لصالح الناتو

أثنى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، يوم الخميس، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في تحفيز الإنفاق العسكري المتزايد من قبل أعضاء الناتو.



وامتدح ستولتنبرج ترامب بسبب "قيادته لقضية الإنفاق الدفاعي، لأنه من المهم جدًا أن نساهم جميعًا في أمننا المشترك".



ومضى يقول إن تصرفات ترامب "كان لها تأثير حقيقي، ونحن نرى ذلك لأن جميع الحلفاء.. يضيفون المليارات إلى الميزانية".



وقال: "هذا أمر مهم، لأننا نعيش في عالم لا يمكن التنبؤ به، ثم نحتاج إلى حلف الناتو قويا ، ونحن بحاجة إلى استثمار المزيد في أمننا".



بدوره، أقر ترامب بحدوث تقدم في زيادة الإسهامات.



وأثنى ترامب على سبع دول بخلاف الولايات المتحدة ستفي بهدف تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي للناتو، وتلك الدول هي بولندا ورومانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا واليونان والمملكة المتحدة.



لكنه اتهم ألمانيا مجددا بقلة الإنفاق على الجوانب العسكرية.



وقال ترامب الخميس في البيت الأبيض إن ألمانيا تستفيد من حلف شمال الأطلسي أكثر مما تساهم به فيه.



وكانت ألمانيا أعلنت أنها سترفع إنفاقها العسكري خلال العام المقبل إلى 1.3% من إجمالي الناتج القومي.



وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في وقت سابق بأن ألمانيا سترفع نفقاتها الدفاعية بحلول 2025 إلى 1.5% من إجمالي الناتج القومي.



ويتوقع الخبراء بناء على ذلك أن ترتفع نفقات الدفاع الألمانية من 41.5 مليار يورو المقررة للعام المقبل إلى 60 مليارا بحلول ذلك التاريخ.