«صيف الأسد» يفوز بمسابقة «سيني فونديشن» بمهرجان كان

أعلنت إدارة مهرجان «كان» السينمائي عن أسماء الفائزين في مسابقة «سيني فونديشن» والتي رأس تحكيمها النجم البورتوريكي «بيرتراند بونيلون»، وعضوية كل من «خليل جريج وفالسكا جريسباخ وآلانتي كافايتي وأريان لادب».

وخلال حفل أقيم في مسرح «بوينويل»، أعقبه عرض الأفلام الفائزة، والتي تنافس فيها 17 فيلماً طالباً، تم اختيارها من بين 4262 مشاركة منها 512 مدرسة سينمائية في جميع أنحاء العالم، وجاءت الجوائز كما يلي:

الجائزة الأولى فيلم «EL VERANO DEL LEÓN ELÉCTRICO» (صيف الأسد الكهربائي) من إخراج «دييغو كيسبديس»- «Universidad de Chile – ICEI، Chile»

والجائزة الثانية المشتركة بين «KALENDAR» (التقويم) من إخراج إيجور بوبلاوهاين، مدرسة موسكو للسينما الجديدة، روسيا، وفيلم «دونغ وو شيونغ مينج» (العواصف في دمنا) من إخراج شين دي، أكاديمية شنغهاي للسينما، الصين.

والجائزة الثالثة لفيلم «جماد» من إخراج «لوسيا بولغيروني» - NFTS، المملكة المتحدة

وتخصص «سيني فونديشن» منحة قدرها 15000 يورو جائزة للجائزة الأولى، و11250 يورو للحصول على المنحة الثانية و7500 يورو للحصول على الجائزة الثالثة، كما يضمن الفائز بالجائزة الأولى تقديم أول فيلم روائي طويل له في مهرجان كان.