تعيين أمنية محسن رئيس لجنة السياحة الميسرة بالمؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستفتاء البيئي

قالت الدكتورة أمنية محسن عبد العظيم، رئيس لجنة السياحة الميسرة بالمؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، اليوم الجمعة، عقب توليها منصب رئيس اللجنة، إن "لجنة السياحة الميسرة" هي لجنة تستهدف الفنادق، ومقدمي الخدمات السياحية للتيسر على السائحين المصريين أو غير المصريين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضي بإتاحة الأماكن السياحية ومناطق الاستشفاء البيئي لكي يكون نمط السياحة دامج، مشيرة إلى أن السياح يرغبون في الاستمتاع بحياة طبيعية مثل غيرهم من غير ذوي الإعاقة، في العديد من البلاد المتقدمة والاقصادات الناشئة مما يستوجب استعداد مقدمي الخدمات السياحية لتلبية متطلباتهم من الراحة والأمان والتيسير.

وأوضحت محسن أن المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية تضم من بين أعضائها نخبة من الأطباء والخبراء المتخصصين في المجالات الطبية والسياحية والثقافية والإعلام والفنون، مؤكدة على أن السياحة العلاجية والاستشفائية أحد أنماط السياحة الواعدة في جمهورية مصر العربية والتي يمكنها جذب أعداد كبيرة من السائحين والوافدين للعلاج أو الاستشفاء.

وكان الدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، كان قد أصدر قرارا مساء أمس بتكليف الدكتورة أمنية محسن، رئيسا للجنة السياحة الميسرة بالمؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.

والجدير بالذكر أن الدكتورة أمنية محسن عبد العظيم، مدير وحدة متحدي الإعاقة ومسئول العلاقات الإنسانية بجامعة بنى سويف، كانت قد حصلت على درجة الدكتوراة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى فى موضوع "البيئة العلاجية والسياحة الصحية فى المجتمعات الصحراوية المصرية، ببحث فى الأنثروبولوجيا الطبية".