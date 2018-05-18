«التعليم»: الامتحانات العملية لا يوجد بها سرية ويمكن تغيير موعدها

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الامتحانات العملية لا يوجد بها سرية، وإن ترتيب دخول الطلاب للامتحانات العملية لطلاب الدبلومات يمكن تغييره وتعديله، وذلك لأن هناك طلاب يتغيبون عن موعدهم فيتم امتحانهم في يوم آخر، وهناك طلاب يذهبون لأداء الامتحان في يوم قبل يوم امتحانهم.

وأضاف الجيوشي ، في بيان اليوم الجمعة، أن عدد الأماكن المتاحة لأداء الاختبار العملي يسمح بالتعديل به حسب حضور الطلاب لأداء الامتحان، وعليه فإنه لا توجد مشكلة على الإطلاق.

وأشار إلى أن الامتحانات العملية هي مجموعة تجارب ومهارات عملية معروفة مسبقا، والامتحان يقيس مدى مهارة الطالب وكفاءة أدائه لها، وهذا هو المطلوب، علما بأنه يتم تقدير الطلاب على هذا الأساس، وبناء عليه لا توجد أي مخالفة في موعد أداء الطالب للاختبار العملي.