حانة تغير اسمها إلى الأمير هارى قبل الزفاف الملكى

فى الوقت الذى تجرى فيه التحضيرات على قدم وساق فى قلعة وندسور للزفاف الملكى المنتظر، اليوم السبت، توضع اللمسات الأخيرة كذلك على حانة شهيرة يجرى تجديدها على مرمى حجر من القصر لتحمل اسم العريس (حانة الأمير هارى).

كان اسم الحانة من قبل (البراميل الثلاثة) لكنها غيرت اسمها بمناسبة زفاف الأمير هارى السادس فى ترتيب عرش بريطانيا والممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

وقالت كيلى كاربنتر مديرة الحانة إن تغيير الاسم كان مخططا له منذ فترة لكن العمال يجاهدون لإتمام كل شىء قبل يوم السبت. وأضافت «كلنا نحب (الأمير هارى)، هو من المفضلين بالنسبة لنا، لأنه طبيعى للغاية».

وخارج الجدران الحجرية القديمة لقلعة وندسور، مقر إقامة العائلة المالكة منذ ألف عام تقريبا، اختلطت حشود المهنئين والسياح وفرق التغطية التلفزيونية تحت أعلام بريطانية وأمريكية.

ومن المقرر أن يتزوج هارى من الأمريكية ماركل، نجمة مسلسل (سوتس) التلفزيونى، فى كنيسة سانت جورج التى تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور. وتبدأ المراسم فى الساعة 1100 تقريبا بتوقيت جرينتش.

وسيتجول العروسان بعدها فى أرجاء وندسور فى عربة تجرها الأحصنة.

وتتوقع الشرطة احتشاد أكثر من 100 ألف شخص فى الشوارع خارج القلعة، وهى مقر سكن الملكة غرب لندن وأقدم وأكبر قلعة مأهولة فى العالم. وقالت الشرطة إنها ستتخذ إجراءات أمن مشددة لتأمين الحدث.