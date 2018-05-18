«الصدمة 3» يرصد ردود الفعل تجاه قسوة زوجة الابن

رصد برنامج «الصدمة 3»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، في ثاني حلقاته مساء اليوم الجمعة، ردود فعل مواطني مصر والسعودية، تجاه قسوة زوجة الابن، ومنعه إياه بر والدته.

ويأتي ذلك من خلال طرح البرنامج، أحد المواقف التمثيلية الذي جسد محاولة أحد الأشخاص مساعدة والدته داخل متجر للأحذية، في تجربة حذاء جديد من أجل شرائه، لتأتي زوجته وتعنفه أمام الحضور واصفة مساعدته والدته في ارتداء الحذاء، بأنه شيء دون المستوى.

وظهرت ردود فعل إيجابية من قبل العديد من الأشخاص، الذين بادروا بالحديث مع الزوجة، وحاولوا إقناعها بأهمية بر الوالدين، ليتفاجئوا بطريقتها الفجة في التعامل وطلبها الصريح إلى زوجها بإرسال والدته إلى إحدى دور الرعاية المخصصة لكبار السن.

وفجأة احتد المحيطين بالأم على الزوجة، وبدأوا في الانفعال عليها بغضب، حتى تدخل فريق عمل البرنامج وأوضح فكرة البرنامج للأشخاص الذين حاولوا التدخل لمواساة الأم، والذين أدانوا بدورهم كل من يعيق بوالديه على أرض الواقع.