ضبط 900 هارب خلال 24 ساعة في حملة تنفيذ أحكام بالمنيا

تمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية خلال حملة أمنية مكبرة، بمديرية أمن المنيا، من ضبط 900 هارب من أحكام قضائية، خلال 24 ساعة، بمراكز المنيا المختلفة.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، من تنفيذ 900 حكم قضائي على هاربين من قضايا جنائية، في مراكز المنيا المختلفة شملت «حبس جنائي، حبس جزئي، مستأنف»

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.