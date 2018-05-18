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قتيلان و43 مصابا في حادث حافلة مدرسية بولاية نيوجيرسي الأمريكية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 9:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 9:00 ص
لقي تلميذ ومدرس مصرعهما، وأصيب 43 آخرون، في حادث تصادم حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة قمامة يقودها ثمل على طريق سريع في ولاية (نيوجيرسي) الأمريكية.

وقال حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة (موريس) بشمال الولاية، وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا و7 بالغين من ضمنهم السائق"، مضيفا أن بعض المصابين حالتهم حرجة ويخضعون لجراحة الآن، ومن المرجح ارتفاع أعداد القتلى.

وأوضح أن الحادث أسفر عن شطر الحافلة التي تقل التلاميذ إلى نصفين بينما لم يلحق بالشاحنة القمامة ضرر كبير.

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