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فوزنياكي تتأهل لدور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

د ب أ
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 11:41 ص | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 11:41 ص

واصلت الدنماركية كارولين فوزنياكي ملاحقتها للنجمة الرومانية سيمونا هاليب في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات ، حيث تأهلت فوزنياكي إلى دور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة المقامة بالعاصمة روما.

وصعدت فوزنياكي ، المصنفة الثانية على العالم والثانية للبطولة ، بالفوز على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا المصنفة 15 للبطولة 6 / 2 و7 / 5 و6 / 3 مساء الخميس ضمن منافسات الدور الثالث.

أما هاليب ، فكانت قد صعدت إلى دور الثمانية في وقت سابق أمس ، دون أن تدخل إلى أرض الملعب ، حيث انسحبت منافستها الأمريكية ماديسون كيز بسبب إصابة في الضلوع.

وتلتقي فوزنياكي في دور الثمانية ، الاستونية أنيت كونتافيت التي تأهلت بالفوز على النجمة الأمريكية فينوس وليامز 6 / 2 و7 / 6 (7 / 3) ، بينما تلتقي هاليب النجمة الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة السابعة للبطولة.


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