فوزنياكي تتأهل لدور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

واصلت الدنماركية كارولين فوزنياكي ملاحقتها للنجمة الرومانية سيمونا هاليب في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات ، حيث تأهلت فوزنياكي إلى دور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة المقامة بالعاصمة روما.



وصعدت فوزنياكي ، المصنفة الثانية على العالم والثانية للبطولة ، بالفوز على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا المصنفة 15 للبطولة 6 / 2 و7 / 5 و6 / 3 مساء الخميس ضمن منافسات الدور الثالث.



أما هاليب ، فكانت قد صعدت إلى دور الثمانية في وقت سابق أمس ، دون أن تدخل إلى أرض الملعب ، حيث انسحبت منافستها الأمريكية ماديسون كيز بسبب إصابة في الضلوع.



وتلتقي فوزنياكي في دور الثمانية ، الاستونية أنيت كونتافيت التي تأهلت بالفوز على النجمة الأمريكية فينوس وليامز 6 / 2 و7 / 6 (7 / 3) ، بينما تلتقي هاليب النجمة الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة السابعة للبطولة.