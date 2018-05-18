عثمانلي سبور يهبط للدرجة الثانية بالدوري التركي

هبط فريق عثمانلي سبور رسميا إلى دوري الدرجة الثانية التركي لكرة القدم عقب خسارته 1 / 2 أمام بلدية آكهيسار خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ألانيا سبور على انطاليا سبور 3 / 2 وجينتشلاربيرليجي على بورصا سبور 1 / صفر وطرابزون سبور على كارابوك سبور 3 / صفر وملطية سبور على قيصري سبور 3 / 2.

وسجل هدفي بلدية آكهيسار حسن علي أديجوزيل وموجدات شيليك في الدقيقتين 32 والأخيرة من المباراة فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لعثمانلي سبور فروكان أوسكال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتوقف رصيد عثمانلي سبور عند 33 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، بفارق الأهداف أمام جينتشلاربيرليجي صاحب المركز قبل الأخير، ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، في المقابل رفع بلدية آكهيسار رصيده إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ألانيا سبور على أنطاليا سبور 3 / 2.

وسجل اهداف ألانيا سبور داينفريس دوجلاس (هدفين) في الدقيقتين 37 و69 ولوكاس فيلافانيز في الدقيقة 61 ، فيما سجل هدفي أنطاليا سبور ميلان جيفتوفيتش في الدقيقة 12 وسولميان دوكارا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد أنطاليا سبور عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز جينتشلاربيرليجي على بروصا سبور بهدف نظيف سجله بيتار سكوليتيش في الدقيقة 15.

ورفع وجينتشلاربيرليجي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ليهبط للدرجة الثانية وتوقف رصيد بورصا سبور عن 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز طرابزون سبور على كارابوك سبور بثلاثة اهداف نظيفة سجلها جواو بيريرا (هدفين) في الدقيقتين 65 والأخيرة من المباراة ويوسف يازيسي في الدقيقة 88.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس ، وتوقف رصيد كارابوك سبور عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، علما بانه كلان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة الخامسة، فاز ملطية سبور على قيصري سبور 3 / 2.

وسجل أهداف ملطية سبور بوجرا كاجريان في الدقيقة 22 وكيبريان تاتاروسالو، لاعب قيصري سبور، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 وآدم بويوك في الدقيقة 75 ، فيما سجل هدفي قيصري سبور نيكولا ستوجيليجكوفيتش في الدقيقة 81 وريان مينديز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع ملطية سبور رصديه إلى 43 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد قيصري سبور عند 44 نقطة في المركز التاسع.