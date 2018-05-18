خط سيرفيس جديد بالأقصر للتغلب على الأزمة المرورية

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بدء تفعيل خط سير السرفيس الجديد الذى يبدأ من شارع المطافئ القديمة، ويضم 20 سيارة تحمل استيكر مخصص لهذا الخط وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمرور بالأقصر.

ويبدأ خط السيرفيس الجديد من المطافئ القديمة أمام معدية الأهالى مرورا بشوارع معبد الكرنك ثم لبيب حبشى حتى ميدان الملك عبد الله "التجارة سابقاً" ثم يتجه يميناً ناحية منطقة أبو الجود وينزل خلف طريق الكباش يميناً ثم شارع يوسف حسن ثم ميدان أبو الحجاج مروراً بشارع محمد فريد ثم شارع المنشية مروراً بشارع صلاح الدين ثم شارع التليفزيون وصولا إلى مستشفى الأقصر الدولي.

ويبدأ خط العودة من شارع التليفزيون ثم شارع صلاح الدين ومنه إلى شارع المنشية ثم شارع المحطة ثم شارع يوسف حسن ويتجه يمين خلف طريق الكباش، ثم منطقة أبو الجود ويلف عند السوق الحضرى متجهاً إلى ميدان الملك عبد الله ثم شارع لبيب حبشي ثم شارع معبد الكرنك ثم شارع سوق سافوى وصولا إلى شارع المطافئ القديمة أمام معدية الأهالى.