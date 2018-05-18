مستشار «هنية»: نشكر مصر على فتح معبر رفح ودورها المساند في قضية القدس

أعرب المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، طاهر النونو، عن امتنانه للسلطات المصرية على فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، ودورها المساندة في قضية القدس.

وأكد مستشار «هنية»، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، أن العلاقة مع مصر تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف المستويات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، توجيهات للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان؛ لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، الاثنين الماضي، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، ما أسفر عن سقوط 60 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.