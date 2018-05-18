أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن المديرية أنهت أستعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية غداً السبت الموافق 19 مايو الجاري.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر كافة مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ومديرى التعليم الفني ورئيس مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة و مدير إدارة أمن المديرية ومشرف عام الاستراحات ومسؤول المخازن وادارة المتابعة والشؤون القانونية، بمراعاة القواعد والتعليمات التى تضمن حسن سير العمل باللجان، والالتزام بالجدية فى سير الامتحان دون إرهاب والعمل على انضباط اللجان وتوفير المناخ المناسب والتصدى لمحاولات الغش.

وأكد على أهمية وصول أوراق الإجابة بأرقام استماراتها وبالأعداد الكافية والتأكد من سلامتها وضرورة فرزها بوقت كافي قبل تسليمها للطلاب، فضلا عن أهمية الإعلان جدول الامتحان بمكان ظاهر بكل لجنة.

وأضاف «بخيت» أن المديرية جهزت مقار اللجان الامتحانية حيث تم توفير المياه والكهرباء والمراوح ومبردات المياه والمقاعد المناسبة والكافية وكل ما يضمن راحة الطلاب والسادة المنتدبين للجان، كما تم تجهيز استراحات السادة القائمين على أعمال الامتحانات وتوفير المتطلبات الضرورية لهم.

كما شدد على رؤساء اللجان بضرورة مراجعة مظاريف الأسئلة عند استلامها للتأكد من مطابقتها لمادة الامتحان مع مراعاة تأكد رئيس اللجنة وجميع أعضاء اللجنة من سلامة المظاريف قبل فتحها، وحظر حمل واستخدام التليفون المحمول بالنسبة للطلاب والعاملين باللجنة ويقتصر العمل على تليفون المدرسة .

كما أكد على ضرورة توافر جميع أوراق الاجابة بمخازن المديرية والإدارات التعليمية وعدم وجود أى عجز، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من وصول جميع المنتدبين معه باللجنة في موعد أقصاه مساء اليوم الجمعة، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية على الفور في حال وجود عجز في المراقبين.