كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، بشأن موسم حصاد القمح، عن حصاد 3 ملايين فدان منذ بدء الحصاد وحتى الآن، وجاري الحصاد ودراسة بعض المساحات التي تم حصادها ولم يتم توريدها من إجمالي مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و262 ألفا و923 فدانا.

وأشار تقرير لوزارة الزراعة، الصادر اليوم، إلى أن غرف العمليات والمتابعة بوزارة الزراعة تباشر عملها يوميا لكافة الاستعدادات والأعمال التي من شأنها التيسير على المزارعين موردي محصول القمح، وجاهزية نقاط ومراكز التجميع التي تم إنشاؤها خصيصاً لرفع العبء عن المزارعين بكافة القرى، والتي تم مراعاة قربها من الحقول، ليتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، لعدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية.

وأكد التقرير، أن وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، يتلقى تقريرا يوميا من قطاع الخدمات الزراعية حول أعمال مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وأعمال اللجان الفرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأوضح أن هناك متابعة يومية لحصاد وحصر مساحات القمح من قبل مديريات الزراعة، ومتابعة يومية لعمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدا أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق تتابع بصفة يومية أعمال الحصاد والتوريد.