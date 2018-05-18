تحصين 39 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بدمياط

صرح الدكتور إيهاب شكري مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، بأن الحملة القومية لتحصين الماشية في دمياط بدأت عملها في جميع قرى ومدن محافظة خلال شهر الماضي، وستستمر حتى نهاية شهر رمضان؛ للوصول إلى العدد المستهدف للحملة، مؤكدا أن جميع الأمصال متوفرة في جميع الإدارات والوحدات.

وقال «شكري»، إن المديرية تمكنت من تحصين 39 ألف رأس ماشية (أغنام، وأبقار)؛ خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مناشدا الفلاحين وأصحاب الماشية، بتقديم مواشيهم إلى لجان التحصين، والتعاون مع اللجان المتواجدة في ربوع المحافظة، مؤكدا أن أعمال التحصين تأتي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية في دمياط.