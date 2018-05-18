الجمعة 18 مايو 2018 2:55 م القاهرة القاهرة 38.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
النتـائـج تصويت

تحصين 39 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بدمياط

أرشيفية
أرشيفية
دمياط- حلمي ياسين:
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 2:29 م | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 2:29 م

صرح الدكتور إيهاب شكري مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، بأن الحملة القومية لتحصين الماشية في دمياط بدأت عملها في جميع قرى ومدن محافظة خلال شهر الماضي، وستستمر حتى نهاية شهر رمضان؛ للوصول إلى العدد المستهدف للحملة، مؤكدا أن جميع الأمصال متوفرة في جميع الإدارات والوحدات.

وقال «شكري»، إن المديرية تمكنت من تحصين 39 ألف رأس ماشية (أغنام، وأبقار)؛ خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مناشدا الفلاحين وأصحاب الماشية، بتقديم مواشيهم إلى لجان التحصين، والتعاون مع اللجان المتواجدة في ربوع المحافظة، مؤكدا أن أعمال التحصين تأتي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية في دمياط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك