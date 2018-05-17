دينا فؤاد تروج لمسلسلها الإذاعي مع عمرو سعد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة لها برفقة الفنان عمرو سعد، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، للترويج عن مسلسلها الإذاعي الجديد، المقرر بثه عبر «راديو مصر».

وعلقت «فؤاد»، على الصورة التي نشرتها مساء أمس الخميس، داعية متابعيها لمتابعة المسلسل الإذاعي «كامل من مجاميعه»، المقرر بثه خلال الموسم الرمضاني، عبر «راديو مصر»، الساعة 3:30 عصرًا يوميًا.

وتشارك الفنانة دينا فؤاد، أيضًا في بطولة المسلسل الرمضاني «أمر واقع»، مع كلًا من كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، من خلال تقديمها شخصية مذيعة شهيرة تتعرض لضغوطات من إحدى الجهات إثر تناولها عدد من القضايا السياسية الشائكة.