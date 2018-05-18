محافظ القاهرة: نبحث تحويل أنشطة المحلات بمنطقة البورصة إلى مكتبات وبازارات ومعارض فنية

أكد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ، أن الدور الأهم في أولويات عمل اتحاد الشاغلين المشكل لمنطقة البورصة بوسط المدينة هي التنسيق والتواصل مع أصحاب المحلات المغلقة أو التي تم إغلاقها لنشاطها المخالف لبحث كيفية تغيير أنشطتهم إلى أنشطة ملائمة وجاذبة والمسموح بها لطبيعة المنطقة التراثية في قلب القاهرة مثل المكتبات والبازارات والمعارض الفنية والتحف والجاليرى .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ القاهرة مع أعضاء اتحاد الشاغلين لمنطقة البورصة لبحث سبل الحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير بالمنطقة وشارع الشريفين والارتقاء بها لتحويلها إلى مقصد سياحي ترفيهى ثقافى حيث تعد هذه الخطوة هى الثانية من نوعها بعد نجاح تجربة التواصل مع مجلس أمناء شوارع الألفى وسراى الأزبكية وميدان عرابى .

يأتى ذلك في جهود المحافظة للارتقاء وتطوير منطقة القاهرة الخديوية واستكمال مشروع التطوير للحفاظ على عقاراتها ذات الطابع المعماري المتميز ورفع كفاءة شوارعها وميادينها مع أهمية الصيانة الدائمة للحفاظ على ما تم تطويره بمشاركة المجتمع المدني متمثلاً في القاطنين بالمنطقة سواء ملاك أو شاغلين للوحدات السكنية والمحلات ورجال الأعمال ورواد المنطقة .

واوضح المحافظ ان تلك المنطقة تم تحويلها إلى متحف فنى مفتوح للرواد ذو طابع ثقافى فنى ولا مانع من السماح من ممارسة الأنشطة التي ستقدم بعض الخدمات لرواد المنطقة سواء من المصريين أو السائحين، بالاضافة إلى تنظيم أكثر من حدث ثقافى فنى اسبوعيا خلال شهر رمضان بحضور اشهر الفنانين بهدف عودة الروح إلى المنطقة الى سابق عهدها القديم .

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة والحى ستقدم كافة المساعدات لتحقيق هذا التحول والتغيير دون الاضرار بمصالح اصحاب تلك الأنشطة مع تحقيق النفع لهم ، وكذلك دون حدوث مشاكل بين المالك والمستأجر من الناحية القانونية فى حالة التغيير ، مجددا تحذيره بأنه لن يسمح بإعادة نشاط المقاهي بالمنطقة مرة أخرى بعدما قاموا بتدمير المنطقة وانتشار الإشغالات مما كان له أثر على طبيعة المنطقة التى يجب ان تكون مؤمنة بعيدا عن اية تجمعات مجهولة أو تعديات خارجية بشوارع المنطقة .

وأوضح المحافظ خلال جلسة الاستماع مع اعضاء اتحاد الشاغلين للمنطقة حرص أجهزة المحافظة على التواصل مع ممثلى أصحاب العقارات والمحلات وممثلى المؤسسات الاقتصاية بالمنطقة من بنوك وبورصة لمشاركتهم في مخططاتها لتنمية المنطقة وازدهارها والحفاظ على ما تم من أعمال ، ووضع الأفكار والاقتراحات المتميزة للارتقاء بها والعمل على تنفيذها من خلال مشاركة الجهاز التنفيذي للحي وبما يخدم ويتوافق مع سياسات ومخطط تطوير القاهرة الخديوية ككل وتحويل القاهرة الى عاصمة تراثية جاذبة للسياح من شتى ارجاء العالم.