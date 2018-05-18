رئيس جامعة دمنهور يناقش خطط اتحاد الطلاب للارتقاء بالأنشطة الطلابية

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التقى اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بأعضاء اتحاد طلاب الجامعة، لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك واستعراض الخطط التى ستنفذ خلال الشهر.

وتضمن اللقاء مناقشة عمل ملاعب للطلاب وتجهيزها للأنشطة الصيفية والأنشطة التي ينوي الاتحاد تنفيذها من أجل تقديم أفضل الأنشطة والارتقاء بالأنشطة الطلابية وتقديم أفضل الخدمات لزملائهم من كل كليات الجامعة.

ووجه أعضاء اتحاد الطلاب الشكر لرئيس الجامعة لما يبذله من جهد وتقديم كافة أنواع الدعم من نفسى ومادى ومعنوى فى كافة الأنشطة الطلابية، ما كان له أكبر الأثر فى حصول جامعة دمنهور على المراكز الأولى فى الإنشاد الديني والمصارعة والكورال والمبادرات الطلابية وريادة الأعمال ورفع الأثقال والسباحة والمركز الثالث فى المراسل التليفزيونى على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد صالح، أن دور الجامعة لا يتوقف على مجرد التأهيل العلمي بل إنها تعمل على تكوين شخصية الطالب وحثه على المشاركة والإندماج مع زملائه ومجتمعه الخارجي فالأنشطة الطلابية هى الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم.

وأشار إلى أهمية أنشطة اتحاد الطلاب في تنمية القيم الروحية والأخلاقية وتدريب الطلاب على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية وإكسابهم طرق الممارسة الديمقراطية السليمة واكتشاف القيادات الطلابية ودعمها.

حضر اللقاء كلا من الدكتور جمال عمران عميد كلية الصيدلة ومفوض نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو هيكل منسق عام الأنشطة الطلابية ومعاونى رئيس الجامعة لشئون الطلاب.