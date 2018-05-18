واشنطن تسعى إلى تشكيل تحالف دولي جديد ضد إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورث، عن عزم بلادها تشكيل تحالف دولي جديد لمواجهة إيران ونشاطاتها في المنطقة.



وقالت ناورث، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "ستعمل الولايات المتحدة بجد لتكوين تحالف لا يختلف عن التحالف ضد داعش، حيث سنجمع العديد من الدول من جميع أنحاء العالم بهدف محدد هو النظر إلى النظام الإيراني بأكثر واقعية، ليس فقط بالنظر إلى الاتفاق النووي ولكن من خلال أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتي تشكل تهديدا للعالم بأسره".



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن عن هذا التحالف في أول خطاب يلقيه حول سياسة واشنطن الخارجية.



وأشارت إلى أن وزارة الخارجية استقبلت قرابة 200 سفير أجنبي لكي تشرح لهم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران ومناقشة الخطوات المقبلة.