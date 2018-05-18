ضبط عاطلين لسرقتهما 240 ألف جنيه بروض الفرج

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لسرقتهما 240 ألف جنيه من مدير شركة سيراميك، عن طريق أسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي قسم شرطة روض الفرج من بلاغًا من " إيهاب.خ" 54 عامًا، مدير شركة للسيراميك، بخطف شخصين يستقلان دراجة بخارية كيس بداخله 240 ألف جنيه، أثناء سيره مترجلاً بشارع شبرا.

وأسفرت جهود البحث التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد .ج" 27 عاما، و"حسن .س" 31 عاما، عاطلين، والسابق اتهامهما فى8 قضايا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبحوزته 80 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وبأسلوب التتبع تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط المتهم الثانى وبحوزته سلاح نارى و3 طلقات 20 ألف جنيه .

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات الحادث وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.