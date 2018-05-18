فنزويلا: هناك عنف دولي يمارس ضدنا لمنع الانتخابات

قالت هيئة الانتخابات الفنزويلية، الخميس، إن "عنفا دوليا" يستخدم في محاولة لمنع الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل والتي يسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بفترة ولاية جديدة.



وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، تيبيساي لوسينا، إن كندا لا تسمح لفنزويلا بإنشاء مراكز اقتراع في سفارتها وقنصلياتها هناك.



واتهمت لوسينا السلطات الكندية "ودولا أخرى يفترض أنها ديمقراطية" بانتهاك حقوق الفنزويليين.



وقالت لوسينا: "نحن لا نواجه عنفا جسديا، بل عنف دولي يهدف إلى منع إجراء هذه الانتخابات".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية خورخي أريزا إن ثمة ضغطا تمارسه الولايات المتحدة ضد فنزويلا.



وفي الوقت نفسه، كرر تحالف المعارضة الرئيسي (تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية ) دعوته إلى المقاطعة ووصف الانتخابات بأنها "مهزلة وفخ".



وقال خوان بابلو جوانيبا، المتحدث باسم التحالف المعارض، إن هدف حكومة مادورو من وراء ذلك هو "إخبار العالم أنه بدون أصوات، يبقى نيكولاس مادورو رئيسًا وهذا أمر غير مقبول".



ومن المتوقع أن يحقق مادورو فوزا سهلًا في الانتخابات، حيث يواجه منافسًا واحدا فقط، وهو هنري فالكون، أحد مؤيدي الحكومة السابقين.



ويتهم النقاد مادورو بقمع المعارضة وتدمير الاقتصاد.