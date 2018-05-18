«محافظ دمياط»: مليون جنيه لاستكمال طريق الشاعر فاروق شوشة برأس البر

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، على صرف مبلغ مليون جنيه لاستكمال طريق رأس البر الغربي- طريق الشاعر الراحل فاروق شوشه، وإسناد الأعمال إلى شركة المقاولون العرب.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة للإشراف المشترك بين الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق بدمياط، على أن يتم منح مدة شهر للشركة من تاريخ استلام الموقع لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

كما وافق المحافظ على زيادة الدعم المالي المخصص للرصف بالبلاطات الخرسانية لمركز ومدينة دمياط بمبلغ 1.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة مساكن الأولى بالرعاية بشطا، وشوارع قرية العنانية، وجاري العمل بشارع جمال عبدالناصر بقرية الشعراء، وكذلك استكمال باقي أعمال الرصف بقرية الشيخ درغام والخياطة والسنانية.