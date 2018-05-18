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الفيلم المصري «يوم الدين» يحصد جائزة «فرانسوا شاليه» في مهرجان كان

خالد محمود
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 10:48 م | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 10:48 م


حصد الفيلم المصري يوم الدين، جائزة فرانسوا شاليه لأفضل فيلم يعبر عن الواقع، في مهرجان كان الـ71، وهى جائزة موازية للمهرجان.

يوم الدين شارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن ٢١ فيلما من مختلف أنحاء العالم.
 
 


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