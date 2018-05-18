صورة - «قلب» محمد صلاح مع منتخب مصر

يبدو إن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي ، على الرغم من تركيزه الكامل في مباراة فريقه النارية الأخيرة بالموسم أمام ريال مدريد الاسباني ، إلا إن الفرعون قلبه لا ينسي أقتراب موعد خوض منتخب مصر معترك كأس العالم روسيا 2018.

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفاً والمتوج مؤخرً بجائزة الحذائ الذهبي ومن قبلها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا ، نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صورة وهو يتواجد في غرفة خلع الملابس ويرتدي قميص المنتخب، مكتفياً بوضع رمز علم مصر.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول يوم 26 من شهر مايو الجاري في مباراة عصيبة بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام العملاق ريال مدريد والذي سيقام بالعاصمة الأوركرانية "كييف".

ومن المقرر إن يلتحق محمد صلاح عقب نهاية مباراة نهائي دوري الأبطال ببعثة منتخب مصر في إيطاليا استعداداً لخوض مباراة كولومبيا وبلجيكا والتي تعد أخر تحضيرات الفراعنة للمشاركة في مونديال روسيا ، والتي يقع به منتخبنا بالمجموعة الأولي بجانب منتخبات الأوروجواي وروسيا البلد المضيف والسعودية.