قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن الجزء الذي يعرض حاليًا من مسلسل «سلسال الدم»، خلال السباق الرمضاني، وتشارك في بطولته، هو الرابع والأخير، قائلة: «عشان الناس اللي بتقول إننا مستمرين، لا ده آخر جزء».

وأضافت «شوقي»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن مسلسل «سلسال الدم» تدور أحداثه حول الثأر، الذي ما زال يعد من أهم القضايا المتواجدة بالصعيد حتى الآن.

وعن مسلسل «أبو العروسة»، ذكرت أن المؤشر الأساسي لنجاح هذا العمل هو متابعة مختلف أنواع الجمهور من حيث الأعمار والفئات للمسلسل، موضحة أن السبب في ذلك هو النص الذي كتبه مؤلف العمل هاني كمال، والصورة التي أخرجت عليها بفضل المخرج كمال منصور.

وحول تعدد المسلسلات في الموسم الرمضاني الحالي، تابعت: «كل عام يتراوح عدد الأعمال الدرامية بين 40 إلى 50 مسلسلًا، إنما هذا العام لم يتجاوز عدد المسلسلات 30 عملًا»، معقبة: «هذه حالة جيدة، تخلق منافسة قوية، أتمنى أن تنال إعجاب المشاهد لأنه صاحب الحكم في النهاية».

وتشارك الفنانة رانيا فريد شوقي، في الموسم الرمضاني الجاري من خلال الجزء الرابع والأخير من مسلسل «سلسال الدم»، الذي شاركت في جزئه الثالث أيضًا، والعمل من بطولة عبلة كامل، أحمد بدير، رياض الخولي، وتأليف مجدي صابر، إخراج مصطفى الشال.