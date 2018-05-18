14 حالة مؤكد إصابتها بفيروس «إيبولا» في الكونغو

ذكرت وزارة الصحة في الكونغو، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس «إيبولا» ارتفعت من 3 إلى 14.

وقالت الوزارة في بيان صدر أمس الخميس: «بشكل إجمالي منذ بدء الوباء، سجلت 45 حالة للحمى النزفية، من بينها 10 حالات مشتبه بها، و21 حالة محتملة، و14 حالة مؤكدة». وأضافت أنه تأكدت من وفاة شخص واحد فقط بسبب الفيروس، لكن 25 شخصا يشتبه أنهم توفوا بسببه.

وكانت الوزارة قد سجلت صباح أمس الخميس، 3 حالات مؤكدة فقط، من بينها واحدة هي الأولى في منطقة حضرية رئيسية؛ مما أدى لعقد اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن طبيعة الاجراءات التي يتعين اتخاذها، من بين ذلك الإعلان المحتمل لحالة طوارئ صحية عامة.

و«الإيبولا» هو فيروس معد بشكل كبير، يمكن أن يسبب الحمى والنزيف. ويصل معدل الوفاة في حالة الإصابة به إلى 90%، لكن مخاطر الموت يمكن تقليصها بشكل كبير، إذا تم عزل المرضى سريعا وإذا حصلوا على سوائل.

وكان أكثر من 5 آلاف من لقاحات الإيبولا قد وصلت أوائل هذا الأسبوع إلى الكونغو، في إطار جهود الأمم المتحدة للقضاء على تفشي المرض.