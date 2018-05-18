تحرير 14 بلاغ حريق ووقاية من المفرقعات بالغربية

حررت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، 14 بلاغ حريق ووقاية من المفرقعات، في حملات أمنية بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات؛ وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية، في مجال جهود إدارة الحماية المدنية حرر 4 بلاغات حريق متنوع، و4 مخالفات في مجال الوقاية من إخطار الحريق، و1 بلاغ مفرقعات (سيارة متروكة)، و1 بلاغ إنقاذ بري (انقلاب توكتوك)، و2 بلاغ إنقاذ نهري (غريق - جثة طافية)، و2 بلاغ إنقاذ نهري.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.