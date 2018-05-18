«الدولية للطيران المدني» تؤيد مخاوف الإمارات بشأن خروقات قطر

أيد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) المخاوف التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية، وذلك في ضوء الخروقات القطرية الخطيرة لقواعد سلامة الطيران المدني من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من عدة طائرات مدنية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام 2018.



وأكد المجلس، خلال جلسة خاصة عقدها المجلس، أمس، بحضور المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات سيف محمد السويدي، أهمية التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية والتطبيق الفعال لاحترام مبادئ سلامة الطائرات المدنية المتعلقة بالحفاظ على سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة.



وفي رده على الطلب الذي تقدمت به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، شدد أكد المجلس، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، على أهمية التأكيد على سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين على متن الطائرات.



فيما أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن تأييد مجلس المنظمة العالمية للطيران المدني للمخاوف الإماراتية، من خطورة حوادث اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية، رسالة قوية وواضحة لقطر.



وقال: "يؤكد قرار منظمة إيكاو ثقة دولة الإمارات العربية بالمنظمة العالمية والتي ظلت الإمارات تقف دومًا بجانبها انطلاقًا من روح المواطنة العالمية. وتلتزم دولة الإمارات بسلامة وأمان كافة البشر في هذا العالم.. ونعبر عن امتنانِنا للمجلس لتأكيده ضرورة سلامة الملاحة الجوية.. وفي كل شهر، تمر أكثر من 50 ألف رحلة جوية بسلامة وكفاءة عبر المجال الجوي البحريني.. وفي كل عام، تتعامل المراقبة الجوية البحرينية مع حوالي 600 ألف حركة جوية.. ومن بين كل هذه الرحلات، لا تستهدف قطر إلا الطائرات المدنية المسجلة في دولة الإمارات".