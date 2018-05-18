الجمعة 18 مايو 2018 5:10 م القاهرة القاهرة 35.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
النتـائـج تصويت

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 4:01 م | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 4:01 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، أن هناك أنباء عن إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك