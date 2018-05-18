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أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، أن هناك أنباء عن إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.