أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، أن هناك أنباء عن إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.