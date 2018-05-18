تنطلق غدا السبت 3 رمضان أولي ليالي برنامج البيت الفني للمسرح خلال الشهر الكريم باستئناف تقديم العرض المسرحي «يوم معتدل جدا» لفرقة مسرح الشباب، ويعرض على مسرح ملك برمسيس في العاشرة مساء لمدة 10 أيام.

«يوم معتدل جدا» تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني، فكرة وإخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، أشعار سامح عثمان، ألحان كريم عرفة، أزياء ميما محمد، ديكور وائل عبد الله، استعراضات محمد ميزو.

يذكر أن العرض قدّم للجمهور لمدة 5 أيام قبل بداية شهر رمضان، وشهد حضورا جماهيريا لافتا خلال أيام عرضه .