فرقة «الوادي الجديد» للفنون الشعبية تشارك في إحياء ليالى رمضان بالقاهرة

قال صلاح حسان مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، إن فرقة الوادى الجديد العالمية للفنون الشعبية والتابعة لقصر ثقافة الخارجة، ستشارك فى إحياء ليالى رمضان الثقافية لأهالي القاهرة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن الفرقة ستشارك فى تقديم العرض الأول يوم 14 رمضان علي خشبة مسرح "بيت الشاعر"، والعرض الثاني يوم 15 رمضان بالمسرح الروماني، بينما العرض الثالث سيكون يوم 16 رمضان بحديقة الطفل بحي السيدة زينب، والعرض الأخير يوم 17 رمضان بقصر ثقافة شبر الخيمة.

وأكد في بيان صحفي صدر اليوم، أن الفرقة تشارك بأشهر التابلوهات والرقصات الفنية مثل الخزام وحصاد البلح والفرح والبادية وغيرها من التابلوهات التى شاركت بها الفرقة فى أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية بجانب المحافل والمهرجانات الفنية المختلفة التى شاركت بها.